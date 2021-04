Brasileiro capitão do Al-Faisaly celebra vitória e boa sequência na Arábia Saudita

O Al-Faisaly, do zagueiro Igor Rossi, visitou o Al Baten nesta sexta-feira e venceu por 2 a 0 para alcançar a marca de cinco jogos de invencibilidade no Campeonato Saudita. Capitão da sua equipe, o ex-defensor do Internacional e Náutico celebrou a conquista dos três pontos atuando longe de seus domínios e projetou uma sequência positiva na competição.

"Foi uma uma vitória muito importante, começamos o segundo turno na rodada passada empatando e agora dois jogos sem sofrer gols. Estamos mais consistentes e isso dá confiança para o restante do turno. São cinco jogos sem perder, já estávamos fazendo bons jogos, empatando com o líder e vice-líder da competição, mas estava faltando essa vitória, até para trazer confiança para todo o grupo", disse Igor Rossi.

Capitão do Al-Faisaly, Igor Rossi soma 122 jogos com a camisa do clube saudita. Na próxima sexta-feira (12), a equipe do defensor brasileiro recebe o Al Wehda visando engatar o segundo triunfo consecutivo no campeonato.

"Além de mais um bom jogo conseguimos a vitória, agora o que falta para encaixar uma sequência de vitórias é manter esse nível de atuação e concretizar mais as oportunidades criadas", ressaltou o zagueiro.