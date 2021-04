Ricardo Lopes projeta números positivos e sequência no Shanghai Port

Titular do Shanghai Port, o atacante Ricardo Lopes, espera passar dos 50 jogos com a camisa do clube nesta temporada 2021. Segundo o jogador, com uma história de títulos no futebol coreano, onde vestiu a camisa do Jeonbuk Motors, a meta é fazer o maior número de partidas possível.

"Vou trabalhar muito para que essa temporada 2021 seja muito bom em números e que eu possa passar dos 50 jogos com a camisa do clube. Vou me dedicar ao máximo para que isso seja possível. Espero fazer uma história aqui de títulos e ótimas partidas", disse o atleta.

Segundo Ricardo, o Shanghai tem tudo para ter um grande ano.

“Temos um ótimo elenco, forte, competitivo e que tem condições de fazer uma grande temporada. Vamos lutar muito por isso”, falou.