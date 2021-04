Toulouse surpreende Bordeaux e Marseille elimina Auxerre na Coupe de France

Nesta quarta-feira (10), seguiram os jogos da fase 32avos de final da Coupe de France (Copa da França) 2020/2021. Um dos gigantes do país fez partida tranquila contra uma agremiação da segunda divisão, enquanto um clube da Ligue 1 (Campeonato Francês) foi eliminada por outra representando a Ligue 2 (segunda divisão francesa).

Auxerre 0x2 Olympique Marseille

O placar pode, sim, enganar. No Stade de l'Abbé-Deschamps, o Auxerre fez grande jogo contra o OM, igualando a posse de bola (50% para cada lado), chutando mais a gol (dezessete a sete) e acertando o mesmo número de finalizações que o adversário (sete). O poderia técnico e financeiro do time da Costa Azul, entretanto, fez os comandados pelo interino Nasser Larguet, jogando no 4-3-3, se imporem ante o 4-1-4-1 de Jean-Marc Furlan.

Após primeiro tempo de poucas emoções, aos nove minutos, Pol Lirola desceu pela direita e cruzou na medida para Darío Benedetto, que escorou e inaugurou a contagem. Já nos acréscimos, em bela jogada individual de Ahmadou Bamba Dieng, os Diplomatas sofreram o 2 a 0 e foram eliminados.

Bordeaux 0x2 Toulouse

A grande surpresa do dia foi a derrota, em pleno Matmut Atlantique, dos Girondinos para os Violetas. Mesmo com os 61% de posse de bola dos mandantes, que alinharam no 3-5-2 comandados por Jean Louis Gasset, foi a equipe que atuava longe dos próprios domínios que chutou mais a gol (dezenove a dez), também acertando mais (sete a um) - a equipe de Patrice Garande atuou no 3-4-3.

No final do primeiro tempo, mais precisamente aos 39 minutos, após bela assistência de Janis Antiste, Vakoun Issouf Bayo abriu a contagem. Aos 11 da etapa regulamentar, o garçom do primeiro tento dobrou a vantagem.

Próximos jogos

Na próxima fase da Coupe de France (Copa da França) 2020/2021, tanto Olympique Marseille quanto Toulouse aguardam sorteio.