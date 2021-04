Aderllan acredita em crescimento no Rio Ave durante metade final do Campeonato Português

Líder no plantel do Rio Ave e em bom momento no clube, o zagueiro Aderllan Santos quer intensidade máxima da equipe na sequência da época. Segundo o defensor, com passagem pelo Braga, Valencia, São Paulo e Vitória, a meta é ver o grupo evoluindo nas próximas partidas.

“Nosso plantel está trabalhando muito para melhorar seu rendimento em campo e para crescer de produção nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível", disse o defensor.

Com mais de 50 jogos no clube, o defensor falou sobre o desejo de melhorar os números com a camisa da equipe portuguesa.

"Tenho mais de 50 partidas com a camisa do Rio Ave e espero continuar fazendo a minha história aqui e melhorando meus números no clube. Estou muito motivado para isso", falou.