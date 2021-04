Lembra dele? Ex-Vasco e seleção chilena, Mauricio Pinilla se aposenta e será comentarista na ESPN

Chega ao fim a carreira de um dos principais atacantes chilenos que surgia no começo dos anos 2000. Mauricio Pinilla (37), ex-Universidad de Chile, Vasco, Atalanta, Palermo e seleção chilena anuncia aposentadoria após não se recuperar de uma lesão enquanto jogava no Coquimbo Unido. De acordo com o portal La Tercera, o artilheiro está confirmado como novo comentarista dos canais ESPN em seu país de origem.

"As últimas semanas do torneio tive muitos problemas na perna direita. Desde que operei não pude voltar a jogar com normalidade. Essa foi uma das razões pelo qual tomei a decisão. Ela está acertada, essa lesão me impede de jogar profissionalmente", explica o jogador.

Famoso pelo gol perdido contra a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, na qual poderia ter eliminado os anfitriões antes da fatídica partida diante dos alemães, Pinilla chamou atenção nacional durante o último mundial em 2018, quando foi convidado comentarista da TVN. Sem o Chile no evento, o jogador foi bastante elogiado pelo conhecimento de futebol e suas opiniões, é o que confirma o jornal Publimetro.

Sendo assim, o atacante que já antecipou o término de seu contrato com o Coquimbo, está apalavrado com a emissora dos canais Disney e deve oficializar em breve sua nova profissão. Revelado pela Universidad de Chile em 2002, Pinilla tem vasto currículo no futebol europeu, por onde jogou pelo Chievo, Grosseto, Palermo, Cagliari, Genoa e Atalanta na Itália, além do Celta de Vigo e Racing Santander na Espanha, Sporting/POR e Hearts, da Escócia, além do Apoel Limassol, do Chipre.

Durante 2008, ainda desconhecido no Brasil, o atacante teve breve passagem pelo Vasco da Gama, por onde fez apenas três jogos e não marcou gols. Em 2018 havia retornado à La U e desde 2019 jogava no modesto Coquimbo Unido, por onde marcou 8 gols em 28 partidas.