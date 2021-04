Fabrício Baiano prega atenção máxima no Rizespor durante reta final de temporada

Destaque do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, revelou o desejo de encerrar o ano com boas atuações com a camisa do clube turco. Para o jogador, o trabalho intenso que tem feito nos últimos meses tem sido muito importante para seu crescimento no país.

“Venho em uma época de boas atuações e de muita intensidade. Isso é consequência de um trabalho forte que tenho feito nos últimos meses. Venho me dedicando muito para construir uma história no clube e no país", disse.

Ainda de acordo com o atleta, a equipe tem tudo para crescer de produção na reta final de temporada.

“Temos que manter um ritmo forte até o fim da temporada para encerrarmos bem ela. O grupo quer terminar o ano vencendo", falou.