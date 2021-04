Erick Luís fala em artilharia e evolução do Al-Hidd na busca da liderança no Bahrein

Um dos principais nomes do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, é um dos artilheiros da temporada no país. Feliz com a boa fase, o jogador, falou sobre essa evolução.

"Estou vivendo um grande momento no clube e no país. Estou muito motivado e focado em continuar com o mesmo ritmo nos próximos meses. Vou trabalhar muito para que isso aconteça. Não vai faltar luta", disse o atleta.

Erick ainda falou que o grupo quer encerrar bem o ano.

“Estamos em um ritmo forte, no caminho para terminarmos o campeonato com vitórias. Esse é o objetivo de todos aqui", falou.