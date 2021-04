Allyson projeta recuperação do Bnei Yehuda na reta final do Campeonato Israelense

Principal nome da defesa do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o desejo do grupo em encerrar a temporada vencendo e fazendo bons jogos. Segundo o atleta, a meta de todos é iniciar uma boa sequência para terminar a época com ótimos resultados.

“Nossa ideia é terminar a temporada com bons resultados e fazendo bons jogos. Vamos continuar trabalhando muito para que isso seja possível. O grupo está muito focado neste importante objetivo”, disse.

Allyson ainda destacou a vontade de melhorar os números no clube.

“Estou trabalhando muito no dia a dia para melhorar meus números no clube. Vou me empenhar ao máximo para que isso seja possível", falou o jogador.