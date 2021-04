Allyson avalia temporada no Bnei Yehuda e mira números mais históricos em Israel

Destaque do Bnei Yehuda, o zagueiro brasileiro Allyson, que tem mais de 150 jogos no país, falou sobre o desejo de aumentar essa marca e bater a meta das 200 partidas no local. Segundo o jogador, o objetivo é alcançar esse número para marcar de vez sua história no país.

“Tenho mais de 150 jogos no futebol israelense e isso é uma marca muito importante em minha carreira. É uma história que procurei construir com muita dedicação e empenho. Agora é lutar para alcançar o jogo de número 200, que seria ainda mais especial”, falou.

Allyson falou que a equipe tem trabalhado muito para terminar bem o ano.

“Vamos trabalhar muito para terminarmos bem o ano, com vitórias e boas apresentações. O grupo está muito motivado para que isso seja possível”, falou o jogador.