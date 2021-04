Lukian mira artilharia e retorno do Jubilo Iwata à elite do futebol japonês

Um dos principais nomes do Jubilo Iwata desde 2019, o atacante Lukian revelou o desejo de conquistar a artilharia da temporada com o clube japonês. Segundo o atleta, revelado nas categorias de base do Nova Iguaçu, a meta é fazer o maior número de gols possível neste ano de 2021.

“Essa é uma meta que tenho: ser o artilheiro do clube na temporada. Vou trabalhar muito para ajudar com gols e boas atuações nos próximos meses. Estou muito motivado e focado em fazer um grande ano com a camisa do clube”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, a meta da equipe é conquistar o acesso esse ano.

“Estamos trabalhando para que possamos fazer uma boa Liga J2, de alto nível, para alcançarmos o objetivo principal, que é o acesso", concluiu.