Adaptado ao futebol sul-coreano, Negueba fala sobre alvos no Incheon United

O meia Negueba, que passou por Flamengo e São Paulo, espera um grande ano com a camisa do Incheon United nesta temporada. Segundo o jogador, no futebol coreano há três anos, a meta é crescer de produção no país.

“Vou trabalhar muito para superar meus números das últimas temporadas. Estou muito focado e motivado com essa oportunidade de defender as cores do Icheon. Sem dúvida, é uma responsabilidade grande estar no clube”, disse.

Segundo Negueba, a equipe vai com tudo para conquistar a K-League.

"Vamos continuar nos dedicando muito para que a equipe possa fazer uma grande temporada em 2021. Nossa meta é brigar pelo título coreano este ano", falou.