Representante de Edinson Cavani revela acerto com Boca Juinors:  "Ideia é acontecer em julho"

Após 14 anos na Europa, Edinson Cavani (34) está próximo de confirmar o retorno ao futebol sul-americano. Noticiado pelo jornalista Ramiro Scandolo, do Diário Olé, seu irmão e representante Walter Guglielmone garante acerto verbal com Boca Juniors, restando assim, a liberação do Manchester United, que tem vínculo com o jogador até julho, mas podendo aumentá-lo para mais uma temporada.

Segundo Walter, Cavani possui grande simpatia pelo Boca e um fator determinante para este acerto foram as conversas com Juan Riquelme, hoje vice-presidente do clube. O ex-meia e ídolo do atacante Red Devil foi responsável por representar o lado do time argentino na negociação que se arrastou por alguns meses durante a pandemia. Levantado pelo empresário, Cavani quer seguir os passos de Sergio Daniel Martínez, uma referência do jogador que defendeu o mesmo clube durante o ano de 1992.

Outros detalhes essenciais para o acordo verbal é a proximidade de sua casa. Sua família mora em Concordia, cinco horas de Buenos Aires e sua única exigência nas conversas foi de assinar um contrato de três anos, para receber um valor em torno de 4 até 5 milhões de dólares - salário compatível com uma temporada europeia hoje.

A revelação

Ao jornal argentino, Guglielmone destaca que a negociação poderá ser oficializada em junho deste ano. "Já está decidido que estes são seus últimos meses na Europa e que pegará a volta para jogar no futebol argentino. Seu destino será o Boca! Em julho estar com o Boca, essa é a ideia", assegura o representante de Cavani.

Enquanto esteve livre no mercado e era cobiçado em equipes como Benfica, Grêmio e até Leeds United, Cavani assinou com o Manchester United para a temporada 2020/21. Com seis gols marcados e mais duas assistências em 18 partidas, o jogador que tem sofrido com a parte física foi titular em apenas 36% dos compromissos da equipe.