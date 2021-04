Ronald Koeman elogia equipe do Barcelona após eliminação na Champions

Não deu para Messi e companhia! Nesta quarta-feira (10), Barcelona e PSG fizeram o jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League no Parc des Princes. Como os franceses venceram o primeiro jogo no Camp Nou por 4 a 1, os catalães precisavam correr atrás do resultado. Apesar de dominar as grandes ações do jogo, o Barcelona não conseguiu o resultado e a partida acabou em 1 a 1, com gols de Messi e Mbappé .

Sobre as sensações diferentes que foram sentidas após os dois jogos, Ronald Koeman disse que o time foi bem melhor neste jogo, mas não conseguiu influenciar no resultado final. "Estamos eliminados e, no final de contas, é isso que conta. Mas saímos com boas sensações, tivemos hipótese de colocar as coisas complicadas ao nosso adversário. Fomos superiores na primeira parte, arriscamos muito na defesa com marcação homem a homem" falou o treinador do Barcelona.

Após o jogo, a sensação do comandante foi que o Barcelona poderia ter vencido o jogo, pelo menos por 2 a 1. Além do pênalti perdido por Messi, só no primeiro tempo foram nove finalizações no gol de Navas. "Merecíamos algo mais, pelo menos o 2 a 1. Com esse resultado, a segunda etapa teria sido diferente. O PSG foi eficaz na partida de ida, e nós não o fomos em Paris. Esta equipe tem tido um desgaste enorme e faltou alguma sorte, o goleiro do PSG foi o melhor em campo", admitiu Koeman.

Este pode ter sido o último jogo de Champions League de Lionel Messi pelo Barcelona. O argentino tem contrato até o final da temporada e não decidiu ainda seu futuro. Para o comandante holandês, a melhora gradativa do Barcelona pode influenciar nessa decisão. " Desde há algum tempo que o Messi vê que a equipe tem melhorado com as mudanças que temos feito. Há jovens com muita qualidade e com grande futuro, ele que não tenha dúvidas sobre o futuro desta equipe."