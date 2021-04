Ex-Botafogo, meia Octávio revela torcida pelo clube e almeja retorno: "Aceitarei com maior alegria do mundo"

Aos 27 anos de idade, o meia ex-Botafogo Octávio, se destaca no futebol búlgaro há duas temporadas, onde defende o Beroe. Mais experiente, a antiga promessa do Glorioso fala de forma exclusiva à Vavel Brasil e revela sonhos e metas profissionais no futebol europeu, além de não descartar um possível retorno ao seu clube de origem.

Na temporada em que o Botafogo jogará pela terceira vez a segunda divisão nacional, o jogador revelado nas divisões de base do clube e que durante 2013 até 2015 esteve no time principal, apesar dos empréstimos ao ABC/RN e à Fiorentina, da Itália, Octávio abre o jogo sobre seu sentimento com o Alvinegro.

Botafogo eu costumo dizer que é minha casa, ele me colocou no futebol e eu sou grato por tudo que o clube fez por mim. Se um dia o clube tiver interesse eu aceitaria retornar com a maior alegria do mundo - Octávio.

Ainda sobre o antigo time, o jogador comenta sobre o delicado momento em que o Botafogo passa: "Acredito que será um processo de reformulação em todas as áreas e aqui de longe estarei torcendo para que o clube volte à elite do futebol brasileiro", destaca.

Futebol europeu

Com passagens pela equipe da Fiorentina, Beerschot Wilriijk/BEL e o Beroe/BUL, Octávio fala sobre a experiência de jogar no velho continente.

"É sempre um grande aprendizado quando se muda de país, cada um tem sua forma específica de jogo. O futebol está em constante evolução e se você não se atualiza, fica para trás. Na Fiorentina foi um enorme aprendizado, aprendi muito sobre tática e até hoje acompanho o clube. Aqui na Bulgária, o estilo de jogo é muito físico, por isso fechei um treino específico com meu amigo Patrick Paraguassu, para me fortalecer mais. Tenho ótima relação com o clube e os torcedores, estou aqui para crescer junto ao time e conquistar coisas ainda maiores", aponta o jogador.

Com três gols em 19 partidas oficiais na temporada, Octávio é um dos grandes destaques do Beroe, 5º colocado na liga nacional. Apesar de distante da UEFA Champions League, o jogador comenta sobre a oportunidade de jogar o maior torneio de clubes europeu. "Acredito que o sonho de cada jogador é estar na Champions, creio que ainda sendo um pouco difícil, um dia quem sabe. Infelizmente tive problemas em minha carreira no passado que frearam esse sonho, mas aos poucos vou retomando meu espaço e crescendo cada vez mais", finaliza Octávio.

Sendo assim, o meio-campista que despontou como grande talento Alvinegro soma quatro temporadas no futebol europeu. Além do Botafogo e as equipes já citadas, Octávio também acumula passagens pelo Tupi/MG, Volta Redonda e Perilima, no Brasil, antes de em 2019 ir para a Bulgária, onde joga até os dias atuais.