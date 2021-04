Samuel fala em atenção total do Buriram United na reta final do Campeonato Tailandês

Vivendo bom momento no Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, pediu foco total do grupo nas últimas partidas do campeonato. Isso porque, o elenco vem brigando para terminar o ano na vice-liderança da Liga para conquistar uma vaga na Champions da Ásia.

"Vamos ter algumas finais pela frente e queremos vitórias nesta reta final de temporada. Nossa ideia é terminar bem a temporada e com o Buriram garantido na Liga dos Campeões da Ásia. Isso será muito importante para o clube”, disse.

Samuel ainda falou sobre seu bom momento no clube.

"Estou vivendo um bom momento no clube e agradeço à todos por isso. Tenho trabalhado muito para construir uma história no Buriram de títulos”, falou.