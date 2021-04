Samuel comemora boa sequência de vitórias no Buriram United

Em grande momento no Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, comemorou a boa fase que vive com a camisa do clube tailandês, um dos maiores do futebol asiático. Segundo o jogador, seu desejo é construir uma história de títulos na agremiação.

"Sem dúvida, a opção de vir para o Buriram foi a mais acertada possível. Estou muito feliz aqui no clube e trabalhando para construir uma história de títulos. Sei da responsabilidade de vestir a camisa do clube, que é um dos maiores do futebol asiático”, falou.

Samuel ainda falou sobre a vontade do elenco em terminar bem a época.

"Estamos em um ritmo forte, fazendo bons jogos e melhorando nosso desempenho em campo. Agora é manter essa intensidade para alcançarmos nossas metas”, disse.