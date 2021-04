Erick Luís comemora evolução no Bahrein em sua primeira temporada no Al-Hidd

Destaque do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, revelou estar motivado para continuar melhorando seus números com a camisa do clube nos próximos meses. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção com todos.

"Sem dúvida, esse ano tem sido um dos melhores da minha carreira e agradeço ao clube por isso. Vou me dedicar ao máximo para crescer de produção e para continuar evoluindo dentro de campo", disse o atleta.

Erick ainda falou sobre o desejo do grupo em encerrar o ano com vitórias.

“Ainda teremos muitos jogos pela frente e temos que estar preparados. O grupo quer encerrar bem essa temporada", falou.