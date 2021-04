Paulo Victor comemora retorno de boa fase do Al-Hidd e espera recuperar liderança no Bahrein

Titular do Al-Hidd e vivendo uma boa fase na temporada, o atacante Paulo Victor falou sobre o desejo de todos na equipe do Bahrein em fazer uma boa sequência na Liga após vitória na última rodada da mesma. Segundo o jogador, o grupo vem trabalhando muito para crescer de produção.

“Vencemos na última rodada e fizemos uma grande partida durante os 90 minutos. Foi importante a vitória. O grupo está em busca deste crescimento e dessa evolução para os próximos jogos. É importante terminar bem a temporada, com vitórias e fazendo boas partidas”, afirmou.

O atleta destacou o bom momento que vem vivendo no Bahrein.

“O futebol do Bahrein tem crescido muito nos últimos anos. Nesta temporada, a Liga tem sido de alto nível. Os clubes estão investindo e isso é importante. Estou muito feliz por ter feito essa escolha. Tenho vivido um bom momento com a camisa do clube e espero mantê-lo até o fim da temporada”, concluiu.