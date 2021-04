Muralha destaca reta final de temporada perfeita com Al Hazem

Titular absoluto do Al Hazem, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, falou sobre a concentração do grupo na reta final da temporada. Isso porque, a equipe lidera o campeonato com sobras e está próximo do título.

“Ainda teremos muitos jogos pela frente, mas a equipe sabe da responsabilidade que terá neles. É ter muita concentração e equilíbrio para atingirmos o principal objetivo, que é o título da competição", disse o jogador.

O jogador destacou ainda sobre o crescimento no futebol árabe.

“Assim como havia acontecido na Coreia do Sul, o futebol árabe me fez muito bem. Tenho trabalhado muito para continuar crescendo e fazendo uma história aqui”, falou.