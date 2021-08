Ex-Arsenal, uruguaio Torreira é anunciado pela Fiorentina

A Fiorentina anunciou nesta quarta-feira (25) a chegada de Lucas Torreira. O jogador vem por empréstimo por um ano com opção de compra do Arsenal, mas jogou a última temporada no Atlético de Madrid - participando na conquista do título da LaLiga.

O novo camisa 18 da Viola marcou um gol nos 26 jogos que disputou no time colchonero e, pelo Arsenal foram quatro gols e seis assistências do volante uruguaio em 89 aparições.

Já na Seleção uruguaia, são 31 jogos e ele esteve recentemente disputando a Copa América no Brasil, indo até às quartas de final. Além da Copa América de 2020 e 2019, Torreira estava presente na Copa do Mundo de 2018.