Lukian comemora retorno do Jubilo Iwata com título e exalta 'ano perfeito'

Principal nome do Jubilo Iwata e em grande momento no futebol japonês, o atacante Lukian falou sobre a ótima temporada que fez com a camisa do clube. Segundo o atleta, com passagem pelo futebol coreano e tailandês, essa época foi perfeita em todos os sentidos.

“Esse ano foi um dos melhores da minha carreira em todos os sentidos. Estive em campo em quase todas as partidas, fiz gols que ajudaram o elenco durante o campeonato e pude estar em alto nível o tempo todo. Trabalhei muito para que isso fosse possível”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é manter isso em 2022.

“A próxima temporada tem tudo para ser ainda mais especial. Estou motivado, focado e muito confiante que será um ano bom novamente", disse.