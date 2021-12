Bruno Nascimento avalia bom momento no Pyunik e busca título armênio

Titular do Pyunik neste ano, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, destacou a briga intensa do grupo para conquistar o título nacional nesta temporada. Segundo o jogador, a ideia de todos é terminar o ano com esse troféu.

“Estamos fazendo um ótimo campeonato e isso merece ser destacado. O grupo vem trabalhando para manter um ritmo forte e para atingir suas metas esse ano. Vejo nosso elenco muito motivado para isso”, afirmou.

Ainda de acordo com o defensor, sua fase tem sido especial.

“Estou passando por uma ótima fase e agradeço ao grupo por isso. Venho me dedicando ao máximo para crescer”, disse.