Marseille goleia Cannet Rocheville e segue na Copa da França; Monaco também avança

Com direito a hat-trick de Arkadiusz Milik, o Olympique de Marselha goleou o Cannet-Rocheville, por 4 a 1, de virada, neste domingo (19). O duelo foi válido pela terceira fase da Copa da França 2021-22.

O Cannet Rocheville abriu o placar aos 16’, com Mike Core. Após belo passe em profundidade de Giordane Mendes, o jogador completou para o fundo das redes. Contudo, aos 39’, o Olympique teve um pênalti a seu favor. Iheb Lahouel, que já tinha cartão amarelo, cometeu a penalidade e foi expulso. Arkadiusz Milik cobrou e empatou a partida.

Em vantagem numérica, o Olympique virou a partida aos 12’ do segundo tempo, com mais um de Milik. Mattéo Guendouzi tocou para o companheiro, que estufou as redes. Aos 32’, a equipe chegou ao terceiro, com Luiz Henrique. Inclusive, com mais uma assistência de Guendouzi. Aliás, já nos acréscimos, o jogador deu mais um passe, dessa vez, para completar o hat-trick de Milik.

Monaco segue no torneio

Em outro jogo da competição, o Monaco bateu o Red Star, por 2 a 0. O destaque da vitória foi Wissam Ben Yedder, que marcou os dois gols para tida, um no primeiro e outro no segundo tempo de jogo. O primeiro foi aos 33’, quando recebeu o passe e mandou a bola no meio do gol. Já o segundo veio após ótimo passe de Eliot Matazo. Assim, o jogador dominou e mandou a bola para o fundo das redes.