Lenda improvável, Chloe Kelly vibra com título inédito da Inglaterra

It's coming home! Em dia memorável, a Inglaterra conquistou a Eurocopa Feminina com 100% de aproveitamento, além de realizar o recorde de número de gols: 22, diante de 87.192 em Wembley. Conhecido como The Venue of Legends (O local das lendas), o segundo maior estádio da Europa contou com uma heroína improvável. Chloe Kelly. Aos 24 anos, a jogadora sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), em maio do ano passado, ficando de fora até dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Após dois vices em 1984 e 2009, o tão sonhado título aconteceu na terra da rainha. A atacante entrou no lugar da artilheira Beth Mead e aproveitou cobrança de escanteio para balançar as redes na prorrogação, tirando até a camisa para comemorar depois de todas as emoções vividas.

"Oh meu Deus, olhe para eles, é incrível, obrigado a cada pessoa que nos apoiou. Obrigada a todos que fizeram parte da minha reabilitação. Sempre acreditei que estaria aqui, mas estar aqui e marcar o gol do título, uau. Essas garotas são incríveis. Isso é incrível, eu só quero comemorar agora".

Momento em que a jogadora finaliza após cobrança de escanteio (Foto: Divulgação/Uefa)

O futebol voltou para casa pelos pés das Lionesses. Apesar de ser o primeiro título do feminino, acaba sendo o principal de toda seleção inglesa desde o mundial de 1966. Ainda emocionada com o momento, Kelly não cansa de agradecer e ressalta o valor dos sonhos.

“É incrível, obrigado a todos, é disso que são feitos os sonhos, como uma jovem assistindo ao futebol feminino. Uau, isso é inacreditável".