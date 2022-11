"Fizemos o que era preciso ser feito", destaca Deschamps após estreia da França com goleada

Na tarde desta terça-feira (22), a atual campeão França teve uma ótima estreia de Copa do Mundo, vencendo a Austrália por 4 a 1, no Estádio Al Janoub. Após o jogo, o técnico Didier Deschamps mostrou-se confiante.

"Mesmo que tenhamos entrado um pouco frios de início, a verdade é que depois fizemos tudo o que era preciso ser feito. Na segunda parte, podíamos ter obtido um resultado mais dilatado, mas ficaram coisas muito boas do que fizemos. Certamente que a Austrália teve uma quebra física após a primeira parte, mas isso não retira mérito aos meus jogadores, pelo contrário".

O técnico também lamentou a lesão de Lucas Hernández, que lesionou o joelho e está de fora da Copa.

Líder isolada do Grupo D, com três pontos, a França volta a campo no sábado para enfrentar a Dinamarca, às 13 horas (de Brasília).