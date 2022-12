Argentina tem vantagem contra França no histórico de confrontos em Copas; confira retrospecto

Argentina e França duelam, neste domingo (17), em busca do tricampeonato mundial. Os franceses querem alcançar o bi consecutivo, feito que só foi conseguido por Brasil e a Itália. No outro lado, os hermanos almejam quebrar um longo jejum de 36 anos sem o título mundial. Entretanto não é a primeira vez que as duas equipes se enfrentam em Copas do Mundo.

O primeiro jogo entre os dois times aconteceu na primeira edição do mundial, no longínquo ano de 1930, no Uruguai. Na ocasião, os argentinos venceram pelo placar de 1 a 0 com gol de Luis Monti onde o futebol era quase amador. Uma curiosidade desse jogo foi que o árbitro terminou a peleja com seis minutos de antecedência, com isso os torcedores argentinos invadiram o campo e precisaram ser retirados do gramado para a conclusão da partida.

No segundo encontro, em 1978, pela fase inicial, prevaleceu a hegemonia dos time sul-americano. Como anfitriã, a Argentina bateu o adversário por 2 a 1 com gols de Passarela na primeira etapa e Luque na tempo complementar, com isso eliminando os franceses e no fim garantindo a vaga na próxima fase. Então o caminho ficou livre para que mais tarde levantasse a taça pela primeira vez na história.

Por fim, o último duelo aconteceu nas oitavas de final da copa passada e finalmente os Bleus venceram pela primeira vez o rival. Em um bom jogo, Griezmann abriu o placar de pênalti, os hermanos viraram o marcador com Di Maria e Mercado, porém na etapa complementar não seguraram a seleção francesa. Pavard empatou a partida com direito a um golaço e Mbappé começou a aparecer para o mundo, marcando duas vezes. Os oponentes ainda diminuíram com Aguero, mas terminou mesmo 4 a 3 e deram adeus ao mundial.