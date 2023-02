Em jogo movimentado, Bayern vence Wolfsburg fora de casa e reassume liderança da Bundesliga

Em duelo movimentado válido pela 19º rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique visitou o Wolfsburg neste domingo (05) e venceu por 4 a 2, com gols do Coman, duas vezes, Thomas Müller e Musiala. Kaminski e Svanberg marcaram os gols para os mandantes.

O resultado fez o Bayern de Munique chegar ao segundo jogo seguido com vitória e reassumir a liderança da competição, deixando o Union Berlin na segunda colocação com um ponto a menos.

O Wolfsburg chegou ao terceiro duelo sem vitória. A equipe já tinha perdido para o Werder Bremen e Union Berlin, pela Copa da Alemanha. O resultado negativo fez a equipe permanecer com 29 pontos e agora na sétima posição.

O jogo

Pressionado pelo resultado antes mesmo do jogo começar, o Bayern de Munique sabia que precisava partir para o ataque e buscar a vitória para recupear a liderança da Bundesliga. A equipe abriu o placar logo cedo, aos nove minutos, quando Alphonso Davies achou Coman dentro da área e o atacante marcou o primeiro.

O segundo não demorou. Aos 14', João Cancelo cruzou e Coman marcou o segundo dele na partida e ampliando para o Bayern. Aos 19', Kimmich achou passe para Thomas Müller, que anotou o terceiro da equipe visitante no duelo. No fim da primeira etapa, O brasileiro Paulo Otávio deu assistência para Kaminski, que diminuiu o prejuízo para os donos da casa aos 44'.

No início do segundo tempo. Kimmich recebeu o segundo cartão e foi expulso, deixando o Bayern com 10 em campo. Mas, isso não foi um problema. Aos 73', Musiala fez fila, saiu quase do meio-campo, entrou na área e marcou um golaço. No fim, ao 80', Svanberg diminuiu, mas o Wolfsburg não teve pernas suficiente para buscar mais gols.

Próximos jogos

Os dois times voltam a focar na próxima rodada da Bundesliga. O Wolfsburg entra em campo na próxima sexta-feira (10), às 16h30, contra o Schalke 04,, fora de casa. O Bayern de Munique joga no sábado (11), às 11h30, contra o Bochum, em Munique.