Marlon Costa marca primeiro gol na Arábia: “Muito feliz”

O atacante brasileiro, Marlon Costa, de 23 anos, marcou o seu 1° gol pelo Fursan Hispania Football Club, na derrota para o Baynounah, por 2 a 1, neste sábado (11), em jogo válido pela 20ª rodada da 1ª Divisão dos Emirados Árabes Unidos.

Após o jogo, Marlon Costa falou com exclusividade a VAVEL sobre a importância do gol, e a dura sequência no campeonato, já que o Fursan está lutando contra o rebaixamento nesta temporada.

“Muito feliz pelo gol. Infelizmente, não saímos com a vitória, mesmo assim, estou contente pelo meu 1º gol aqui.”

O brasileiro também destacou que o gol, aumentou a sua confiança para a sequência da temporada no país árabe.

“Estou muito confiante para o próximo jogo. A sequência vai me ajudar a continuar marcando e me destacando.”

O próximo jogo do Fursan será no próximo final de semana, contra o Jazira Hamra, às 10h30 (horário de Brasília), em casa.