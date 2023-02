Inter empata com a Sampdoria e vê o líder Napoli se distanciar

A Inter de Milão foi ao Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, enfrentar a Sampdoria, pela vigésima segunda rodada do Campeonato Italiano. Ambas as equipes entraram precisando da vitória, mas não conseguiram balançar as redes na última segunda-feira (13).

Inter se distancia da briga pelo título

Com o resultado de 0 a 0, a Inter fica na segunda posição, 15 pontos atrás do líder Napoli. Já a Sampdoria segue na penúltima posição, com apenas 11 pontos conquistados

O jogo

Mesmo precisando da vitória, as equipes não conseguiram criar grandes oportunidades no primeiro tempo. A Inter teve mais posse de bola, mas pecou no útimo passe. A Sampdoria tentou algumas escapadas, principalmente, pelo lado direito. Mas, quando se aproximou da área, errou nas tomadas de decisão.



Apesar das poucas chances criadas, a Inter levou perigo logo no primeiro minuto com Lukaku, depois de passe de Barella, mas o goleiro Audero defendeu. Aos 12, Çalhanoglu arriscou de fora da área e a bola passou perto. E foi só.



O segundo tempo foi parecido com o primeiro. A Sampdoria escapou, dessa vez, mais pelo lado esquerdo, mas sem sucesso nas finalizações. A Inter, que teve em Barella seu principal sopro de criatividade no primeiro tempo, sofreu quando o italiano sentiu cansaço.



Os treinadores viram o desgaste das equipes e fizeram algumas substituições. O jogo até ganhou algum fôlego, mas, os dois times continuaram esbarrando na falta de soluções ofensivas. A chance mais clara do segundo tempo, e do jogo, só apareceu nos minutos finais. Acerbi arriscou de fora da área para grande defesa do goleiro Audero, a bola ainda resvalou na trave, antes de sair. Fim de jogo e resultado ruim para as pretenções de ambos.

Próximos jogos

O próximo desafio da Inter de Milão será no sábado (18), às 16h45, em casa, contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano. Já a Sampdoria, recebe o Bologna, no mesmo sábado, às 11h.