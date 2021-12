Com duas assistências de Felipe Anderson, Lazio vence e afunda Genoa na Serie A

Buscando uma vaga em competições europeias na próxima temporada, a Lazio venceu na 18ª rodada da Serie A 2021-22. A equipe recebeu, no Olimpico, o Genoa e fez 3 a 1 no adversário nesta sexta-feira (17).

No 4-3-3 de Maurizio Sarri, a Lazio levou vantagem em todas as estatísticas da partida: 55% da posse de bola e onze finalizações totais (contra quatro dos adversários) - sendo cinco certas. No 3-5-2 de Andriuy Shevchenko, o Genoa acertou apenas dois chutes em direção ao gol.

Com tranquilidade

Logo aos oito minutos, a Lazio deixou claro o quanto pressionaria o Genoa até o começo da peleja: Felipe Anderson serviu Pedro Rodríguez no lado direito e ele chutou no lado esquerdo, para grande defesa do arqueiro do Grifone. Aos 35, reclamação dos visitantes, que reclamaram de toque de mão de Francesco Acerbi na área após cruzamento de Zinho Vanheusden do lado direito, mas o árbitro nada marcou.

Segundos depois, o placar foi inaugurado a favor da Lazio: após nova assistência de Felipe Anderson, Pedro dominou e chutou no canto esquerdo para inaugurar o marcador. A vantagem dos mandantes foi dobrada aos 30 da segunda etapa: aproveitando cobrança de escanteio, Acerbi cabeceou no lado direito e ampliou.

Com 36, o terceiro: Luis Alberto desceu pela esquerda e serviu Mattia Zaccagni, que finalizou na frente de Salvatore Sirigu.

Faltava o de honra do Genoa - e o tento veio aos 41: Filippo Melegoni recebeu de Andrea Cambiaso na faixa central e tirou o zero do placar na peleja.

Próximos jogos

Na 19ª rodada (a última do primeiro turno) da Campeonato Italiano 2021-22, a Lazio viaja para enfrentar o Venezia na próxima quarta-feira (22), às 12h30 (horário de Brasília), um dia depois do Genoa receber a Atalanta às 16h45.