Onana brilha no gol e Lukaku garante vitória da Inter diante do Porto

Nesta quarta-feira (22), a Inter de Milão ganhou do Porto por 1 a 0 no San Siro com um gol do Lukaku no finalzinho do primeiro jogo das oitavas de final da Champions League.

O jogo de volta será no Estádio do Dragão, no dia 14 de março, às 17h (horário de Brasília). O Porto precisa ganhar por pelo menos um gol de diferença para levar para a prorrogação.

Foto: Divulgação / Inter de Milão

O jogo

Inter de Milão dominou os primeiros minutos. A equipe italiana tentou criar mais jogadas pelo lado direito, enquanto Porto tinha dificuldade para sair da defesa.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, o time português atacou com perigo após Taremi servir Grujic, que finalizou por cima do gol. Aos 36 minutos, Porto quase abriu o placar. Taremi tocou de calcanhar para Grujic e ele chutou muito forte para defesa de Onana. No rebote, Galeno cabeceou para fora.

No último lance da primeira etapa, a Inter de Milão cobrou falta e Bastoni chutou muito perto e Diogo Costa defendeu. Mantendo o placar em zero a zero na primeira etapa.

No segundo tempo, o jogo ficou mais disputado. Aos 9 minutos, Pepê partiu em contra-ataque, tocou para Taremi, o iraniano chutou para o gol e Onana defendeu. Logo em seguida, Porto finalizou três vezes e Onana operou três milagres. O goleiro brilhou durante toda a partida.

Aos 32 minutos do segundo tempo, Otávio recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso após pisão em Çalhanoglu e desfalcará a equipe portuguesa no próximo jogo da Champions League.

Após a expulsão, a Inter foi para cima e aumentou a pressão. Aos 40 minutos, Barella cruzou na área e Lukaku cabeceou na trave. No rebote, a bola voltou para o atacante Belga e ele finalizou sem chances para Diogo Costa, sendo assim, marcando o único gol da partida.