Mesmo com vitória, Luciano Spalletti prega cautela no jogo da volta "Vamos precisar de atenção e humildade"

Nesta terça-feira (21), o Napoli visitou o Eintracht Frankfurt na Alemanha e venceu por 2 a 0 em partida válida pelas oitavas de finais da Champions League. Victor Osimhen marcou o primeiro gol aos 40 minutos e Di Lorenzo ampliou aos 65 minutos. A equipe italiana jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a mais pois Kolo Muani foi expulso aos 58 minutos.

Em entrevista coletiva, o treinador Luciano Spalleti foi questionado sobre o seu jeito mais sério diante de uma vitória importante no torneio mais disputado do mundo.

"Mesmo que eu não sorria, estou feliz com o desempenho, mas a qualificação ainda está em aberto", disse Luciano Spalletti após o sucesso do Napoli em Frankfurt.

Mesmo com um pênalti perdido que poderia ter dado uma vantagem maior e mais conforto na próxima partida continental na Itália, o Napoli conseguiu dominar a partida, valorizar a posse de bola e ser mais efetivo no ataque. Esse comportamento foi fundamental para que a equipe italiana conseguisse vencer por 2 a 0.

"Gostei muito da atitude dos rapazes, uma partida disputada com personalidade desde o início. Depois de um início muito competitivo, conduzimos a partida onde queríamos e na direção que pensávamos em dar ao nosso jogo. Não há muito o que dizer, fizemos um grande jogo e provavelmente poderíamos ter feito o terceiro gol também. Mas apesar de sempre buscarmos a rede, nunca perdemos o equilíbrio. Isso é muito importante aspecto. Esta noite viemos jogar como sabemos aqui na Alemanha. Foi fundamental conseguir tirar a posse de bola deles e os rapazes fizeram de forma exemplar caminho", expressou o treinador do Napoli.

Mesmo com esse resultado, Spalletti não acredita que não há nada ganho e acredita que tudo pode acontecer no jogo de volta muito por conta do histórico da competição europeia.

"A classificação ainda não está decidida, falta mais uma partida e o percentual de 50% por equipe continua o mesmo. No cenário internacional, um episódio basta para um desafio. Vamos precisar de atenção e humildade para enfrentar o jogo de volta", finalizou

Napoli e Eintracht Frankfurt voltam a se enfrentar no dia 15 de março no Estádio Diego Armando Maradona, na Itália, em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de finais da Champions League. O Napoli só perde a vaga nas quartas de finais se o clube alemão vencer por três gols de diferença e caso vença pelo mesmo placar haverá penalidades.