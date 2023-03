Rafa Sudré é eleita de melhor em campo contra Sporting e projeta melhora da equipe

No último final de semana, o Torreense enfrentou o Sporting pelo Campeonato Português Feminino e ,apesar de sair derrotado por 1 a 0, a lateral Rafa Sudré ganhou o prêmio de melhor em campo. A brasileira, que atuou como ala, teve grande desempenho defensivo e ofensivo, o que levou a ganhar o prêmio.

O gol foi marcado ainda no primeiro tempo pelo Sporting, o que deixou as leoas na terceira colocação do campeonato. O Torreense de Rafa está na nona colocação, com 11 pontos conquistados. A lateral falou da atuação contra a equipe de Lisboa e valorizou a partida das companheiras de equipe.

“Foi um momento especial na minha carreira nesta época, pois venho trabalhando muito para evoluir tanto fisicamente quanto psicologicamente dentro e fora de campo, então esse prêmio mostra o resultado de todo esse empenho. Não posso deixar de destacar a atuação das minhas colegas de time que também foram incríveis.”

Rafa Sudré projeta melhora do Torreense na temporada

Apesar do bom jogo, o Torreense tem cinco derrotas consecutivas e está próximo da zona de rebaixamento. A equipe está na 9ª posição com 11 pontos em 14 jogos, um ponto acima do Albergaria, que está na zona de playoffs de rebaixamento.

Rafa acredita que o time vai melhorar e projetou os próximos compromissos: “Acredito que essa má fase vai passar agora, estamos mais confiantes e fizemos pequenos ajustes na equipe que já foram possíveis de notar neste jogo. Para conseguirmos nos afastar da zona de rebaixamento vai ser preciso manter a boa atuação como nesse confronto contra o Sporting e começar a arrancar pontos dos adversários que consideramos estar no mesmo nível que nós.”

No próximo sábado (11) o time enfrenta o Damaiense, quarto colocado do campeonato, fora de casa, às 10h. Enquanto isso, o Sporting enfrenta o Amora FC, no domingo (12), às 08h30.