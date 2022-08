Rafa Sudré comenta sobre título ganho com Amora F.C., de Portugal

Após ganhar o título Taça da Associação de Futebol de Setúbal Feminino com o Amora F.C., a atleta realizou uma entrevista para a Vavel e contou um pouco da sensação de poder erguer uma taça na Europa e a importância do momento vivido.

O Amora F.C. conquistou o título na final diante do F.C. Barreirense, vencendo por 5 a 1. Rafa conquistou sua primeira taça com o clube, em que pôde trazer o bicampeonato para o time português.

"É uma sensação única, estou aqui fazem três anos agora em agosto, e lutar para conquistar um título, mesmo que não seja de tamanho tão grande como um estadual ou uma taça de Portugal, pra mim é importante, pois representa o meu esforço, representa o quanto acreditei no futebol português e no futebol europeu", relatou a atleta.

A atleta está há 3 anos em Portugal, e entende que o título foi de muita importância, pois representa o esforço das atletas e o quanto se é acreditado no futebol português e na confiança do time em que se está.

A temporada europeia feminina geralmente finaliza no final de maio e retoma as atividades em outubro, no inverno, porém, a jogadora não renovou seu contrato com o clube, e agora está livre no mercado.