Milan tropeça em casa contra Salernitana e perde chance de alcançar Inter

Milan e Salernitana se enfrentaram nesta segunda-feira (13), pela vigésima sexta rodada do Campeonato Italiano,, no San Siro. Precisando da vitória para se igualar em pontos com a vice-líder Inter, o Milan não cumpriu o dever de casa e emptou por 1 a 1. Giroud anotou para o Rossonero e Dia fez o da Salernitana.



Com o empate, o Milan não aproveitou os tropeços dos adversários e estacionou na quarta colocação. A Salernitana ficou em décimo sexto com 26 pontos, sete à frente da zona de rebaixamento.

Pouca criatividade no primeiro tempo

A primeira etapa foi de domínio do Milan, apesar de poucas chances criadas. A primeira delas só apareceu aos 22 minutos. Rafael Leão driblou o zagueiro, bateu cruzado e a bola passou perto. Aos 28, depois de cruzamento na área, Giroud emendou uma bonita bicicleta, mas a bola passou por cima.



A Salernitana que, apesar de ter ficado a maior parte do tempo se defendendo, quase marcou em duas oportunidades. Na primeira, aos 33, Kastanos recebeu com liberdade, chutou firme, mas Maignan coseguiu defender. Aos 42, Thiaw recuou mal a bola, Dia ficou cara a cara com Maignan, mas o goleiro deu bote perfeito e salvou o Milan.



Se Maignan garantia atrás, cabia a Giroud resolver na frente. E foi isso que o camisa 9 fez. Aos 45 minutos, depois de cruzamento de escanteio, o francês conseguiu se desmarcar de dois defensores para mandar, de cabeça, para o fundo das redes, 1 a 0 Milan.

Milan piora sem Giroud

No segundo tempo a Salernitana melhorou seu contra-ataque e conseguiu o empate. Aos 15 minutos, Coulibaly abriu para Bradaric na esquerda, que cruzou para DIa, livre de marcação, mandar para o gol, 1 a 1.



O Milan tentou reagir rápido. Aos 19, Bennacer recebeu na entrada da área e bateu forte, a bola possou perto do travessão. Minutos depois, aos 25, Bennacer caiu na área e o juiz marcou pênalti. Porém, depois de análise no VAR, o árbitro voltou atrás e retirou a penalidade.

Mais para o final da partida, o técnico Stefano Pioli sacou o melhor da equipe em campo: Giroud. Mesmo com a entrada de Ibrahimovic no lugar do francês, o time Rossonero perdeu vigor ofensivo. No entanto, em jogada confusa aos 42, quase que o Milan achou o gol da vitória.



Theo Hernandez recebeu na esquerda e cruzou. Ochoa saiu e espalmou para frente. A bola sobrou para Florenzi que raspou de cabeça. Ela bateu no pé do jogador e subiu pro meio da pequena área. O zagueiro da Salernitana Gyomber tentou afastar, mas a bola foi para trás. Ela ia na direção do gol, mas bateu no cotovelo de Kalulu, que estava caido em cima da linha, e não entrou. Ochoa se tacou para agarrar e garantiu o empate. Incrível!

Próximos jogos

O próximo confronto do Milan será no sábado (18), às 16h45, contra a Udinese, fora de casa. Já a Salernitana irá receber o Bologna, também no sábado, um pouco mais cedo, às 14h. Ambas as partidas serão válidas pela vigésima sétima rodada do Calcio.