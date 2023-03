Milan empate sem gols contra Tottenham e avança às quartas da Champions League

Em noite de Champions League no Tottenham Stadium, o Milan foi até Londres, na Inglaterra e empatou sem gols nesta quarta-feira (09), com o Tottenham, se classificando para a próxima fase da competição, no qual não acontecia há 11 anos.

No primeiro tempo a equiepe da casa foi pra cima e quase fez. Mas, o time italiano não deixava barato e a cada ataque do adversário, ela resondia com um contra ataque muito veloz. Pelas pontas os rossoneros tinham Rafael leão pela esquerda e Brahim Diaz revezando com Messias Júnior em cada decida para o campo adversário. O único problema era Giroud com uma noite pouco inspirada. No primeiro tempo a bola quase não encontrou o centroavante.

“Nós Vamos” disse Rafael leão em seu post retweetado pela AC Milan. O atacante Milanista pode ir embora ao fina dessa temporada com proposta do Real Madrid . Outro que pode deixar o clube para o mesmo destino de Rafa é o outro atacante Brahim Diaz que fez o gol da classificação rossonera. Já Para Giroud a prioridade é o Milan e em entrevista depois da partida para a jornalista Kate Abdo ele disse “Esse ano nos demos bem. Ano Passado pegamos um grupo difícil com Porto , Liverpool e Atlético de Madrid. Estou muito feliz aqui e feliz por passarmos adiante na competição. Com certeza iremos mais longe esse ano, podem esperar.

Já na parte defensiva o grande destaque foi o goleiro Maignan que com defesas muito dificis salvou o Milan de um a possível eliminação para a Equipe inglesa."Nos preparamos muito bem para a partida e estou feliz. Estivemos concentrados e também estou feliz porque voltei a jogar na Liga dos Campeões Esta competição é especial para este clube, no primeiro dia na Casa Milan vi todas as taças e sabemos o quanto valem, agora temos que pensar um jogo de cada vez, espere o sorteio e pense no Salernitana. Sofri muito quando estive fora, queria voltar mas o problema na panturrilha me fez ficar nos boxes. Quero agradecer a todos que estiveram perto de mim”, Disse o promissor goleiro frances da equipe italiana.

Além do Goleiro Maignam outra boa atuação foi do defensor Tomori que fez uma partida muito melhor que a do final de semana contra a Fiorentina. Antes do jogo o defensor milanista havia ressaltado a diferença do futebol jogado na Italia para aquela que é feito nos gramados ingleses. A equipe tinha os desfalques na zga de Adli e Dest o que dificultou para a montagem da squadra contra os ingleses.

Outros desfalques mais a frente foram de Bakaoko meio campista que jogou na liga inglesa pelo chelsea e no ataque o grande desfalque foi o senhor Ibrahimoviç. O eperiente atacante ainda antes do jogo no ultimo treino pelo Milan viu seu filho treinar com o elenco profissional dando indícios de que haverá uma dinastia de sua família no ataque Milanista.

Os rossoneros já olham para um possível desmanche na equipe e além de uma possível profissionalização do filho de Ibra , há também vários rumores de que o time de Milão estaria dsposto de ir atrás de dois excelentes Reforços para a parte defensiva de seu time. As possibilidades de mercado são uma possível saída de Caancelo que está em fim de contrato com a equipe de Manchester e não está fazendo boa temporada no Baern que já acenou pra e devolução do jogador ao invés de exercer a opção de compra ao final da temporada. Outro defensor que pode pintar em Milão é o francês Umtiti ex Barcelona e atualmente tentando recuperar seu bom futebol no Lecce.

Contudo, ainda tivemos a partida de PSG e Bayern. Ao final dela perguntaram para o goleiro do time Frances o itaaliano Donarumma ex Milan se estava contente com a classificação da antiga equipe e a resposta foi: “ Estou orgulhoso da minha escolha , Estou completamente dentro deste clube e nunca houve a menor dúvida, sem pensar duas vezes , tenho orgulho de vestir esta camisa. Milan nas quartas de final? Passar para a próxima fase é um grande sinal para o futebol italiano, que não conseguimos, estou feliz pelos meus ex-companheiros ”.

Vale ressaltar que o Goleiro campeão com aItália da euro de 2020 jogada em 2021 devido a pandemia saiu do Milan dizendo que tinha altas ambições como por exemplo ganhar a champions e com o Milan jamais conseguiria em sua visão. Hoje a equie italiana passou e seu atual clube foi eliminado nessa mesma competição. Além disso , após a saída do goleiro os rossoneros foram campeões do scudetto, mostrando que tem sim a ambição da qual Donaruma tanto falava.