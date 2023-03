Diante novos desafios, Léo Santos analisa cenário encontrado na Tailândia

Depois de passagens por equipes como Ituano, Ponte Preta, Criciúma e Cruzeiro, Léo Santos está tendo nesta temporada o primeiro desafio atuando fora do Brasil. Este acontece na Tailândia, onde veste as cores do Nongbua Pitchaya.

Apesar de ser algo novo na carreira do atleta, o brasileiro acredita que já está bem inserido ao cenário encontrado no futebol asiático. Mesmo com algumas dificuldades encontradas pelo caminho.

“Tenho uma impressão muito boa daqui, pois estou me acostumando ao estilo de jogo deles que é totalmente diferente. Mas o mais importante é a sequência de jogos que estou aproveitando como titular”, disse antes de completar.

Foto: Divulgação/Nongbua Pitchaya

“No começo tudo é meio complicado, mas é normal. Outra cultura, outra forma de pensamento, assim como tipos de alimentação. Agora, porém, já estou mais acostumado tanto ao estilo de trabalho do país quanto com a cultura deles”, afirmou o zagueiro, que foi titular nas oito partidas que realizou até agora pelo clube.

Ainda sobre as primeiras impressões no país asiático, Léo Santos ressalta a relação que os jogadores de diferentes nacionalidades possuem com os atletas locais.

“Os estrangeiros em si já são respeitados e aqui não está sendo diferente. Eles (atletas tailandeses) procuram me ajudar no que eu preciso e eu procuro ajudar eles também no que eles precisam e que esteja ao meu alcance”, explicou.

A equipe do Nongbua Pitchaya volta a campo pela primeira divisão da Liga Tailandesa no próximo sábado. Dia em que enfrenta a equipe do Lamphun Warrior.