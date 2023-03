Real Sociedad bate Elche e volta a vencer depois de quatro jogos em LaLiga

A Real Sociedad obteve vitória neste domingo, em casa, sobre o Elche, por 2 a 0. em jogo válido pela 26ª rodada de LaLiga, e voltou às vencer após quatro jogos com três empates e uma derrota no campeonato, segurando assim o quarto lugar isolado.

De ‘ressaca’ após derrota no meio de semana para a bexcelente equipe da Roma de Mourinho na Liga Europa, a formação basca triunfou com gols do japonês Kubo, aos 48, e de Barrenetxea, aos 90, chegando aos 48 pontos, a três do terceiro classificado Atlético de Madrid.

Os listrados de verde, por sua vez, somaram o segundo jogo seguido sem vencer( uma derrota e um empate) e cada vez mais encontra-se em apuros, no 20º e último lugar com apenas 13 pontos e com os mesmos 13 pontos da zona de manutenção na série A do campeonato espanhol.

A partida

A Real Sociedad veio precisando vencer, e seu técnico Alguacil, optou por uma formação tática um pouquinho diferente, um 4-1-3-2, com somente Zubimendi na cabeça de área como primeiro volante. Isso se deve muito ao fato de a equipe verde não representar perigo por ser a ultima colocada. O time visitante veio com um esquema defensivo 5-3-2 em busca do empate, que lhes garantiria o tão sonhado um ponto fora de casa.

Com apenas quinze minutos os comandados de Alguacil partiram pra cima e quase abriram o placar com um chute de longa distancia de Brais Mendez. Aos vinte e quatro minutos da primeira etapa outra grande chance de abrir o placar para o time da casa. Sorloth se antecipou ao zagueiro visitante e chutou cruzado a bola passou beliscando a trave.

Já na segunda etapa, com três minutos de jogo, não teve jeito a superioridade dos azuis foi mais nítida ainda e em uma jogada que atravessou o campo de defesa da equipe da casa, seu atacante com mais potencial Takefusa Kubo recebeu um bom lançamento de David Silva na pequena área para chutar cruzado e fazer o gol perdido de Sorloth.

Ao final do jogo, ainda teve tempo para mais um dos donos da casa, dessa vez em uma má saída de bola por parte dos visitantes que praticamente tocaram, ou melhor, deram de presente a bola para Barrenetxea atacante da Sociedad que simplesmente com um belo drible limpou o zagueiro adversário que estava na sobra. Não restava nada a não serdar um belo chute cruzado de direita. A bola morreu no fundo da rede ampliando assim o marcador e definindo o placar da partida.

Sequência

Na próxima rodada do campeonato espanhol o lanterna Elche recebe o líder Barcelona e precisa vencer a qualquer custo esse jogo no sábado para sonhar com uma possível recuperação em LaLiga para manter-se na série a. Já a Real Sociedad vai enfrentar o Villarreal no domingo horário do almoço buscando se manter firme com a vaga para a Liga dos Campeões da temporada seguinte.