Schüller comemora vitória do Bayern e alerta sobre jogo de volta: "Precisamos jogar como fizemos no primeiro tempo"

Nesta terça-feira (21), o Bayern de Munique venceu o Arsenal por 1 a 0, na Allianz Arena, em jogo válido pela ida das quartas de finais da UEFA Champions League Feminina. A melhor jogadora em campo e autora do único gol do partida, Lea Schüller teve que ser substituída aos 79 minutos sentido dores no pé direito. Isso deixou a torcida bávara preocupada em perder a atleta destaque do elenco, no entanto, Lea falou um pouco após o jogo para confortar os torcedores alemães.

"Meu pé dói, mas ainda estou muito satisfeita. Levar uma vantagem de 1-0 para a partida de volta é ótimo e é sempre bom jogar aqui diante de uma multidão de torcedores tão fantásticos, por isso estou muito feliz", disse a artilheira.

Não é só de gols que vive a craque Schüller. Com o placar já em 1 a 0 pro Bayern, a artilheira resolveu dar uma de zagueira e salvou as bávaras de sofrer o empate afastando uma bola em cima da linha. Após o jogo ela também comentou sofre este lance que garantiu a vitória do time da casa.

"No ônibus antes do jogo, conversamos sobre qual jogador iria para o gol se nossa goleira se machucasse e não tivéssemos mais substituição. Na brincadeira, eu teria sido a única a ir no gol nesse caso! Quando você está lá na defesa, naquele momento, você só está focada em afastar a bola", comentou Lea.

O jogo de volta será na quarta-feira (29), em Londres. Schüller projetou o que o Bayern deve fazer no próximo confronto e garantir a classificação às semifinais.

"Temos de aproveitar o nosso desempenho da primeira etapa e não estar correndo atrás de um gol na segunda etapa. Precisamos jogar como fizemos no primeiro tempo aqui e marcar rapidamente, para que tenhamos algum fôlego", finalizou a atacante.