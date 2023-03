Prêcheur elogia PSG após derrota para Wolfburg, mas afirma: “Nem tudo foi perfeito”

Em duelo válido pelo jogo de ida das quartas de finais da Women's Champions League nesta quarta-feira (22), o PSG foi derrotado pelo Wolfsburg, em Paris, na França. O time alemão venceu por 1 a 0, com gol da zagueira Janssen.

O confronto ficou marcado por poucas oportunidades de gols para os dois times, no qual o time alemão aproveitou a chance na batida de pênalti no início do segundo tempo e dar números finais, obrigando o PSG a ter que vencer no segundo confronto para sonhar com a vaga na semifinal da competição.

Após a partida, a zagueira Sakina Karchaoui comentou sobre o jogo: “Estou muito orgulhosa da equipa. Jogamos muito bem atleticamente, tecnicamente e taticamente. Em todos os domínios jogamos bem como equipe e não tenho dúvidas, se repetirmos isso na próxima semana, podemos chegar às semifinais.”

"Não houve grandes chances para nenhum dos lados – são os pequenos detalhes que decidem esses jogos. É difícil e muito disputado, mas é assim nas quartas de final da Liga dos Campeões. Estou muito satisfeito com o resultado. Estamos felizes por agora termos uma vantagem de 1 a 0 em casa e estamos realmente ansiosos pela segunda mão."

No início do segundo tempo, a defensora De Almeida foi expulsa após o pênalti cometido, no que geral o gol do clube alemão, ficando ainda mais difícil chegar ao resultado positivo.

“Estávamos criando chances – especialmente no primeiro tempo – mas fica mais difícil se você está reduzido a dez no início. Talvez pudéssemos ter marcado um ou dois no primeiro tempo e isso poderia ter feito a diferença”, finalizou a meia Jackie Groenen.

Foto: Divulgação/UEFA

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 30 de março, na próxima quinta-feira, na Alemanha. O Wolfsburg precisa apenas de um simples empate para se garantir na semifinal. O PSG necessita de uma vitória para sonhar com a classificação.