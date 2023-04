Volante Dawhan marca mais um gol na temporada e assume artilharia no Japão

Neste domingo (09), o Gamba Osaka recebeu o Kawasaki Frontale, em partida válida pela J-League. O Gamba venceu o duelo por 2 a 0. O volante Dawhan, ex-Juventude, marcou, de cabeça, o primeiro gol da sua equipe na partida. Na segunda etapa, Dawhan também teve participação no segundo gol do Gamba. O brasileiro iniciou a jogada que terminou com o gol que sacramentou a vitória. Dawhan destacou a importância da vitória e a felicidade por marcar.

“Precisávamos dessa vitória dentro de casa para subirmos na tabela de classificação. Já havíamos conquistado uma boa vitória na quarta-feira pela copa e agora esse belo triunfo pela liga. Ficamos felizes pelo jogo que fizemos e pelos 3 pontos conquistados diante do nosso torcedor. Fico alegre por poder ajudar a equipe com mais um gol, mas o principal foi vitória”, disse.

Dawhan sempre se notabilizou pela boa impulsão e grande habilidade no cabeceio. Apesar de não ter uma estatura elevada, o jogador brasileiro tem conseguido marcar os seus gols. Mesmo jogando em uma posição um pouco mais defensiva, Dawhan é atualmente o artilheiro do Gamba Osaka na temporada, com 3 gols marcados até aqui. O volante também lidera o número de participações em gols, são 6 participações diretas em gols do Gamba Osaka na temporada. Dawhan falou sobre o seu momento e os gols marcados.

“Eu sempre tive uma grande facilidade na impulsão. Apesar de não ser um gigante (risos), sempre chego bem nas bolas aéreas. Eu carrego essa marca comigo desde o início da minha carreira, mas aqui no Japão tenho conseguido desenvolver ainda mais. Estou muito feliz pela boa fase vivida aqui no Gamba e só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Espero seguir atuando bem, marcando e que o Gamba possa seguir firme no rumo das vitórias”, concluiu.

Na atual temporada, Dawhan disputou 10 jogos pelo Gamba Osaka. Com os gols e assistências deste ano, o jogador já superou os números da temporada passada. Em 2022, o brasileiro havia marcado 3 gols e dado uma assistência. Dos 3 gols deste ano, 2 foram com o pé direito e 1 de cabeça.