Baltazar valoriza empate do Sion contra vice-líder da Liga Suíça e projeta: “Manter essa pegada”

O Sion, do meio-campista Baltazar, somou um ponto importante contra o vice-líder da Liga Suíça, no último sábado (08). A equipe do jogador brasileiro empatou por 1 a 1 com o Servette, que briga ponto a ponto pela classificação para a Champions League de 2023/24. Para o meia, foi um resultado positivo por somar quatro pontos nas últimas duas rodadas.

"Foi um ponto importante devido as circunstâncias da partida, já que vínhamos de uma vitória e era um jogo difícil contra o vice-líder e está na briga por vaga na Champions League. Agora é manter essa pegada e trabalhar duro durante a semana", projetou Baltazar.

Baltazar e seus companheiros do Sion voltam a campo neste domingo (16) diante do Grasshopper, em confronto direto entre equipes separadas por apenas sete pontos na tabela de classificação. O Sion é o nono colocado, com 27, enquanto o Grasshopper é o sétimo, com 34.

"Vamos enfrentar uma forte equipe, que vem embalada com três vitórias consecutivas e jogará em casa. Precisamos de foco total durante a partida para desempenhar um ótimo papel ", completou.