Sorteio das quartas de final da Champions: Manchester City x Bayern é destaque

Nesta sexta-feira (17), a Uefa sorteou os confrontos das quartas de final da Champions League. A fase de mata-mata começa a partir do dia 11 de abril e tem como destaque principal o duelo entre Manchester City e Bayern de Munique.

Real Madrid x Chelsea, Napoli x Milan e Internazionale x Benfica fecham o mata-mata.

Os ingleses atropelaram o RB Leipzig nas oitavas com um 7 a 0 e cinco gols do atacante Erling Haaland. O agregado ficou em 8 a 1 para os Citizens, que chegam com moral nesta fase. Por sua vez, o Bayern bateu o PSG dentro e fora de casa para chegar às quartas de final.

Atual campeão, o Real Madrid vai encarar o Chelsea, que não vive boa fase na Premier League, sendo o atual décimo colocado no Campeonato Inglês, mas que gastou uma fortuna na última janela de transferências visando a melhora da equipe. Entre eles, a revelação da Copa do Mundo, Enzo Fernández. Por outro lado, a surpresa da edição, o Napoli encara o Milan em um duelo italiano.

Na Serie A, melhor para o time de Nápoles, que é líder isolado, por 18 pontos e tem 20 de vantagem para o Milan, que ocupa a quarta colocação. As equipes, aliás, tem confronto marcado para o dia 2 de abril pelo Campeonato Italiano, uma semana antes da abertura das quartas de final da Champions League.

Outro clube italiano classificado, a Inter terá uma missão difícil contra o Benfica. Os portugueses estão em boa fase na atual Champions League e chegam após bater o Club Brugge. O time de Milão passou pelo Porto e confia na força contra os lusitanos para avançar.

Confrontos das quartas de final da Uefa Champions League

Manchester City x Bayern de Munique

Real Madrid x Chelsea

x Chelsea Napoli x Milan

Internazionale x Benfica

O caminho até a final já foi definida. Quem passar de Man City x Bayern encara Real Madrid ou Chelsea na fase seguinte. Já o vencedor do duelo entre Napoli e Milan pega Inter ou Benfica nas semifinais.