"Não tenho o que digerir", enfatiza Spalletti após Napoli perder para Milan na Champions

Na tarde desta quarta-feira (12), o Napoli foi derrotado pelo Milan, por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Uefa Champions League, no San Siro, com gol de Bennacer. Após a partida, o técnico Spalletti disse que não tem nada que digerir ou explicar.

"Não tenho nada para digerir. Comentar depois das partidas é perda de tempo, não há como voltar atrás. Tivemos uma ótima atitude, elogiei a equipe pelo que vimos em campo. A partida foi o que tínhamos que fazer, que Eu esperava que eles fizessem. Muito bem pessoal."

Spalletti também ressaltou que Rafael Leão, do Milan, não foi advertido por ter chutado a bandeirinha de escanteio, ainda na primeira etapa.

"É injusto não ter Anguissa em Nápoles. E quem quebra as bandeiras? Vamos falar do Rafael Leão também? Temos que dizer às crianças que a bandeira pode ser destruída... Foi um comportamento antidesportivo."

"Já que estamos falando de gestos marcantes, por que não falamos da bandeira que Rafael Leão chutou? Então você pode chutar tudo pelo campo? Agora vamos falar para as crianças que você pode fazer coisas assim porque não acontece nada mesmo? É um gesto antidesportivo. Sobre os cartões, eu teria gostado de um cartão amarelo para Krunic, que cometeu uma falta pior do que Zielinski, que recebeu o cartão amarelo. Mas não quero falar dos árbitros", concluiu o técnico.

Com o resultado, o Napoli não terá Anguissa e o zagueiro Kim Min-Jae para o jogo da volta em Nápoles. O Napoli terá de reverter o resultado da ida em Milão na próxima terça-feira (18), às 16h, no Estádio Diego Armando Maradona, para conseguir uma classificação histórica para a semifinal da Uefa Champions League.