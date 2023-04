Manchester City derrota Leicester e continua na cola do Arsenal

O homem é imparável! Como é de praxe, Haaland faz dois gols, Manchester City vence o Leicester por 3 a 1, no Etihad Stadium e mantém a distância entre o Arsenal na Premier League. Apenas três pontos separam o vice colocado da liderança. Stones abriu o placar com uma pintura e na segunda etapa. os Foxes descontaram com Iheanacho.

Haaland é exagerado

O Manchester ja começou o confronto mostrando que não estava pra brincadeira. Com menos de quatro minutos, Mahrez perdeu uma oportunidade em uma batida de primeira. No entanto, na segunda tentativa não teve jeito e surgiu em um belo gol. Após cobrança de escanteio, a bola ficou pipocando na área e o zagueiro Stones, na meia lua, mandou uma chicotada de primeira na meta: 1 a 0.

O segundo não demorou muito pra sair e tinha que ser do artilheiro. Em penalidade marcada depois de um toque no braço do Ndidi. Haaland foi pra cobrança e colocou no canto esquerdo de Iversen, que nem saiu na foto: 2 a 0.

City seguia em cima do Leicester e pra variar, mais um de Haaland, aumentando a sua artilharia. O lance começou com uma boa tomada de bola, o meia avançou pelo meio e entregou caprichosamente pro matador, que meteu no canto direito. É o terceiro com menos de meia hora de jogo, sendo um gol histórico. O norueguês empatou com Salah na artilharia histórica da Premier League.

A partir desse momento o vice´lider do campeonato diminuiu o ritmo e apenas tivemos uma finalização do Leicester. Na grande área, Tielemans pegou a sobra, mas mandou muito por cima. Diante desse cenário, os Citizens foram para o intervalo tranquilo na vantagem.

Manchester administra o placar e Leicester diminui

No segundo tempo, o Manchester iniciou administrando a contagem e dominando o campo territorial. No outro lado, o Leicester pouco agredia e ficava vendo o adversário tocar a bola.

Apenas por volta dos 15 minutos que os donos da casa finalizaram pela primeira vez na etapa final. Em duas tentativas de Mahrez, ele aproveitou a jogada ensaiada após escanteio, mas mandou longe. Na oportunidade seguinte, o meia recebeu na entrada da área e disparou uma bomba, Iversen defendeu de forma espetacular com uma das mãos.

Vendo que o City não sufocava mais como na primeira etapa, o Leicester aproveitou o momento de desatenção e pelo menos diminuiu o prejuízo. Em escanteio cobrado pela direita, o zagueiro Souttar cabeceou a queima roupa. Ederson defendeu, mas no rebote, Iheanacho só conferiu e botou lá dentro: 3 a 1.

Na reta final, os Foxes ainda tiveram motivos para sonhar e Iheanacho desperdiçou duas chances de ouro. Primeiramente. o atacante roubou a bola de Laporte e tentou cruzado, Ederson salvou. Na última do jogo, ele foi acionado sozinho e de frente para a meta, caribou o poste direito. Sendo essa a último lance do confronto e mesmo com o perigo no final, os CItizens continuam na cola do Arsenal.