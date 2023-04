Manchester City goleia Liverpool com direito a 'olé' no Etihad Stadium

O Manchester City foi para o duelo contra o Liverpool, neste sábado (1), às 08h30, pela Premier League, parecendo que jogaria um clássico. Em campo, entretanto, o que se viu foi um massacre dos citizens.

Com um jogo melhor desde o primeiro minuto, o Manchester City parecia amassar o adversário e os gols já pareciam questão de tempo. Porém, quem saiu na frente foi o Liverpool, com Mohammed Salah. A partir daí, a soberania dos mandantes prevaleceu. O empate veio ainda na primeira etapa, e a goleada no início do segundo tempo.

Liverpool abre o placar, mas sofre empate ainda no primeiro tempo

Apesar de ser melhor em campo, o Manchester City deixou o Liverpool jogar nos primeiros 18 minutos. A partida era equilibrada, mas o City ainda tinha maior posse de bola. Em determinado momento do jogo, os donos da casa chegaram a colocar 71% de posse. Mas foram os Reds que comemoraram primeiro.

Aos 17, Jota foi lançado ao contra-ataque, invadiu a área e rolou para trás. Salah apareceu para marcar e quebrar um recorde. Ele marcou gol em todos os quatro jogos contra o City nesta temporada. Um feito raro. Entretanto, esta foi a única comemoração do Liverpool na partida, uma vez que depois disso só deu o time de Pep Guardiola.

O empate veio cerca de 10 minutos depois em uma grande jogada. De Bruyne abriu com Mahrez, que tocou em Gundogan. Ele deixou com Grealish, que rolou na área para Julian Álvarez igualar o marcador. Foi um golaço com tiki-taka estilo video-game. O time de Jürgen Klopp conseguiu segurar a pressão até o fim da primeira etapa.

City "ri por último" e ouve "Olé" dos fãs

No segundo tempo, o Manchester City voltou a campo disposto a dar um show à parte para seus torcedores. O que se viu no Etihad Stadium foi um verdadeiro massacre. Ainda aos 45, De Bruyne virou o jogo. Ele recebeu de Mahrez e marcou.

Oito minutos depois, aos 53, Gundogan deixou o dele. A blitz do City chegou na área e Alexander-Arnold impediu a primeira finalização, mas a bola voltou nos pés de Gundogan, que colocou 3 a 1. Gigante na partida, Grealish fechou o marcador aos 74. Ele tabelou com De Bruyne e matou a bola nas redes de Alisson: 4 a 1.

O Liverpool agora chega a seis jogos sem vencer às 08h30 quando o jogo é no sábado. São três empates e três derrotas nesses moldes na temporada. Além disso, são 4 partidas sem vencer como visitante. O time de Klopp realmente está em maus lençois. Os Reds ainda tiveram que ouvir um "olé" vindo da arquibancada na reta final de partida, quando o City já vencia por 4 a 1.

Agenda e classificação

Com a vitória, o Manchester City reduziu a vantagem pro líder Arsenal. A distância que era de oito pontos antes do jogo começar, agora caiu pra cinco. Vale lembrar que o Arsenal ainda entra em campo contra o Leeds.

O Liverpool, diferente do vice-líder City, ocupa agora a sexta colocação com 42 pontos, mas pode ser ultrapassado na rodada. Os Reds voltam a campo na terça-feira (4), para encarar o Chelsea, em rodada atrasada, às 16h. já os citizens só entram em campo no sábado (8), contra o Southampton, às 13h30.