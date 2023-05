Lucas Villela destaca foco por título da Liga da Armênia: “Fazer o nosso dever”

Em grande momento na temporada, o Pyunik está brigando pelo título da Liga da Armênia. Após fazer a sua estreia como titular pelo clube no campeonato, o meia-atacante Lucas Villela destacou o principal objetivo nesta reta final de temporada: levantar o troféu nacional.

"O momento é muito bom. O clube está vivendo uma sequencia de vitórias, que será muito importante para a disputa do título. O foco é o título. Sem pensar nos adversários e fazer o nosso dever", disse Lucas Villela.

O Pyunik, de Lucas Villela, vem de 11 vitórias consecutivas na Liga da Armênia e não é derrotado desde dezembro de 2022. Na segunda colocação, com 67 pontos, a equipe do meio-campista está a três do líder Urartu (70), após 30 rodadas.

No Pyunik desde janeiro, Lucas Villela soma 11 jogos, um gol e uma assistência pelo clube armênio. Na carreira, o jogador brasileiro, de 29 anos, soma títulos por clubes da Letônia e Lituânia.