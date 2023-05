Presente em todos os minutos desde a sua estreia, Paulo Ricardo comemora acesso na Arábia Saudita

Em sua primeira experiência na Arábia Saudita, Paulo Ricardo ajudou o Al-Hazem a conquistar o acesso para a elite nacional. A equipe do zagueiro garantiu a promoção nesta quarta-feira (17), após vitória por 3 a 2 sobre o Al-Sahel.

“Muito feliz pelo acesso logo na minha primeira temporada aqui na Arábia Saudita. Conseguimos manter uma boa regularidade ao longo da competição e fomos premiados. O grupo todo está de parabéns”, disse o defensor, de 28 anos.

Paulo Ricardo debutou pelo Al-Hazem no dia 27 de janeiro deste ano, quando foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o Jeddah. Contando esta partida, a equipe do zagueiro fez 15 jogos desde a sua estreia — Paulo Ricardo iniciou todos e não foi substituído nenhuma vez.

“Agradeço ao Al-Hazem pela oportunidade, aos meus companheiros de equipe e funcionários do clube pelo apoio. Tive todo o suporte para me adaptar rapidamente e fico feliz por conseguir deixar a minha parcela de contribuição”, concluiu.

Revelado no Santos, Paulo Ricardo chegou ao Al-Hazem no final de 2022, após conquistar a Copa da Finlândia pelo KuPS. O defensor também atuou no FC Sion, da Suíça, e no Brasil ainda vestiu as camisas de Fluminense, Goiás e Figueirense.

Confira os números de Paulo Ricardo pelo Al-Hazem:

15 jogos

10 vitórias

3 empates

2 derrotas

1 assistência

73% de aproveitamento