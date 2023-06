Alan Cariús se despede do Kyoto Sanga e fala sobre experiência no futebol japonês

O atacante Alan Cariús comunicou sua saída do Kyoto Sanga,, clube que disputa da J-League. O anúncio do término do vínculo entre o clube e o jogador foi feito pelas duas partes, nas redes sociais.

Desde 2022 no Kyoto Sanga, Alan Cariús comentou sobre a experiência de atuar no futebol japonês, e destacou o aprendizado que teve, tanto sobre o jogo, como também, de viver no país.

"Foi uma experiência boa no Japão, onde eu aprendi muito, principalmente, sobre entender uma nova cultura, e um novo tipo de estilo de jogo que é praticado no país. Tenho certeza que essa experiência vai ajudar muito no meu crescimento profissional e mentalmente, no resto de minha carreira", disse Alan.

Alan Cariús comenta sobre próximos passos na carreira após experiência fora do Brasil

Com passagem pela base do Flamengo e por clubes da Árabia Saudita, Áustria e Turquia, Alan Cariús também comentou sobre os próximos passos de sua carreira, e espera novidades nas próximas semanas.

"Sobre meu futuro, ainda não tem nada definido, mas espero em breve ter novidades em relação a propostas, para dar sequência na minha carreira", completou o atacante brasileiro.