Henrique Trevisan celebra classificação do FC Tokyo na Copa do Imperador e foca em ‘retomada’ na J-League

Vivendo sua segunda temporada no FC Tokyo e a terceira seguida no Japão, Henrique Trevisan segue em alta no continente asiático. Nesta quarta-feira, o defensor de 26 anos foi mais uma vez titular e ajudou o time a passar para a terceira fase da Copa do Imperador: 3×1 de virada em cima do Fukushima United.

Na próxima fase da competição, aliás, o brasileiro e seus companheiros terão um jogo daqueles. O FC Tokyo vai encarar o Tokyo Verdy, num dos clássicos mais tradicionais do Japão.

“Feliz demais por nossa atuação hoje, fomos bem. Mesmo sofrendo o primeiro gol, mantemos nosso padrão e aos poucos fomos merecendo a vitória. Contente por passarmos, estamos bem, vamos enfrentar nosso rival na próxima fase e queremos seguir adiante na Copa do Imperador”, afirmou o zagueiro, cria do Figueirense e com boa passagem pela Ponte Preta, antes de ser negociado com o Famalicão, de Portugal.

Henrique Trevisan faz questão de usar a confiança gerada pela classificação para uma ‘retomada’ na J-League. Hoje em décimo segundo na tabela, o FC Tokyo enfrentou nas duas últimas rodadas os líderes da competição e acabou derrotado. No fim de semana, fora de casa, o confronto é diante do Gamba Osaka, décimo quinto colocado.

“Acho que a classificação de hoje veio em boa hora, ainda mais com nossa atuação, foi importante com certeza. Que nos dê mais ânimo para uma retomada na J-League, precisamos voltar para o pelotão de cima e é isso que vamos buscar”, finalizou o brasileiro, já com dois gols no ano pelo clube japonês.

Gamba Osaka e FC Tokyo medem forças no próximo domingo, às 6h, horário de Brasília.